Cina: si espande capacità rinnovabili in 1° trim.

(XINHUA) - PECHINO, 24 APR - La capacità cinese per quanto concerne le energie rinnovabili ha registrato una rapida crescita nel primo trimestre dell'anno, come parte degli sforzi del Paese volti a perseguire gli obiettivi di picco delle emissioni e neutralità carbonica.

Secondo la National Energy Administration, nel periodo gennaio-marzo la capacità dell'eolico ha osservato un balzo del 17,4% su base annua arrivando a 340 milioni di kilowatt, mentre i parchi solari hanno visto la propria capacità raggiungere i 320 milioni di kilowatt, con un aumento del 22,9%.

I dati mostrano inoltre che alla fine di marzo, la capacità totale di generazione di energia installata del Paese ha toccato circa i 2,4 miliardi di kilowatt, aumentando del 7,8% rispetto a un anno fa.

La Cina ha annunciato che avrebbe fatto del suo meglio per raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.

Il Paese sta avanzando nello sviluppo delle energie rinnovabili al fine di migliorare la sua struttura energetica.

Secondo un piano d'azione rilasciato lo scorso anno, la nazione orientale mira ad aumentare la quota di consumo di energia non fossile portandola a circa il 25% entro il 2030. (XINHUA)