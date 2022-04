Cina: quasi raddoppiati scambi Hainan-Paesi B&R

(XINHUA) - HAIKOU, 24 APR - Hainan, la provincia più a Sud della Cina, ha visto aumentare le sue importazioni ed esportazioni verso i Paesi della Belt and Road del 95,5% su base annua nel primo trimestre del 2022.

Lo hanno reso noto oggi gli uffici doganali di Haikou.

Da gennaio a marzo, il commercio tra la provincia e i Paesi lungo la Belt and Road è aumentato arrivando a 13,4 miliardi di yuan (circa 2 miliardi di dollari). Le esportazioni hanno superato i 4 miliardi di yuan, con un aumento del 40,5% mentre le importazioni sono salite del 135,2% su base annua arrivando a 9,4 miliardi di yuan.

Durante lo stesso periodo, le importazioni e le esportazioni di Hainan verso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) hanno raggiunto i 6,2 miliardi di yuan, con un incremento del 28,5% su base annua e rappresentando il 46,2% del volume commerciale della provincia con i Paesi lungo la Belt and Road.

I dati doganali mostrano che tra le principali merci importate vi erano prodotti chimici organici e carbone, mentre tra quelle esportate spiccava principalmente il petrolio raffinato. (XINHUA)