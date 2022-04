Cina: commercio estero Hubei a +13,7% in 1° trim.

(XINHUA) - WUHAN, 24 APR - La provincia centrale cinese dell'Hubei ha osservato una crescita del 13,7% su base annua del suo commercio estero nel primo trimestre di quest'anno, come evidenziano i dati della dogana di Wuhan.

Stando a questi ultimi, nel periodo il valore delle importazioni e delle esportazioni dell'Hubei ha totalizzato 134,62 miliardi di yuan (circa 21 miliardi di dollari).

Il valore del commercio estero apportato dal settore privato della provincia ha raggiunto gli 80,99 miliardi di yuan, in aumento del 25,1%, rappresentando il 60,2% del totale della suddivisione.

Durante il periodo, il commercio della provincia con l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, il suo più grande partner commerciale, ha superato i 20 miliardi di yuan, con un incremento del 32,6% rispetto all'anno precedente.

Il commercio dell'Hubei con i Paesi lungo la Belt and Road invece ha raggiunto i 37,14 miliardi di yuan, in crescita del 28%, mentre quello con i membri della Regional Comprehensive Economic Partnership ha osservato un aumento del 13,6% arrivando a oltre 40 miliardi di yuan. (XINHUA)