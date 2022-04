La lettura diventa più popolare tra cinesi nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 23 APR - Nel 2021 adulti e bambini cinesi hanno letto più libri, sia in versione cartacea sia in digitale, rispetto al 2020, stando a quanto emerge dai risultati di un sondaggio condotto a livello nazionale relativo alla lettura pubblicati oggi.

Il volume pro capite di lettura di scritti cartacei nel 2021 era pari a 4,76, mentre quello di libri digitali era di 3,3. Ben il 45,6% degli adulti che hanno partecipato al sondaggio ha inoltre dichiarato di preferire la lettura di romanzi su carta.

Più del 77% degli adulti ascoltati ha letto libri sul cellulare nell'arco dello scorso anno, e oltre il 30% di loro aveva l'abitudine di 'ascoltare audiolibri'.

Dal sondaggio emerge che in media nel 2021 gli adulti cinesi hanno trascorso 21,05 minuti a leggere ogni giorno, un minuto in più rispetto alle cifre dell'anno precedente.

Il numero pro capite di libri letti dai giovani si è attestato a 10,93 nel 2021, con un aumento di 0,22 dal 2020.

Il sondaggio è stato condotto dalla Chinese Academy of Press and Publication e i campioni sono stati raccolti da 162 città in 30 suddivisioni nazionali di livello provinciale tramite i canali online e di telecomunicazioni. (XINHUA)