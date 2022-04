In Cina una biblioteca nel cantiere per gli operai

(XINHUA) - XIAMEN, 23 APR - Qual è la prima cosa che viene in mente quando qualcuno menziona un cantiere: l'aria polverosa, il rumore dei macchinari pesanti, o gli operai madidi di sudore che lavorano sodo? Un cantiere nella città di Xiamen, nella provincia cinese orientale di Fujian, è stato catapultato sotto i riflettori in occasione della Giornata Mondiale del Libro, che quest'anno cade di sabato, grazie alla sua inusuale decisione di costruire una biblioteca per i suoi oltre 200 operai.

La biblioteca è situata in una stanza mobile tipo container di circa 18 metri quadrati ed è stata creata da China Construction Third Engineering Bureau Group Co., Ltd., l'appaltatore di un progetto aeroportuale nel cantiere, all'inizio del mese di aprile con l'obiettivo di promuovere la lettura e portare conoscenza e piacere ai lavoratori edili.

Più di 2.000 libri di diverse categorie, tra cui management e narrativa, sono ordinatamente disposti sugli scaffali, mentre sul muro è appesa una bacheca che elenca sei regole da rispettare per prendere in prestito i volumi. La stanza è inoltre dotata di aria condizionata, in modo tale da permettere ai dipendenti di leggere comodamente durante le calde giornate estive.

"Mi piace leggere tutte le tipologie di volumi, dalla saggistica ai romanzi romantici, e la biblioteca li ha tutti", ha spiegato Li Chenghai, lavoratore proveniente dalla provincia del Sichuan, in Cina sud-occidentale.

Rispetto ai giochi sui telefoni cellulari o al farsi prendere dalle app di brevi video, Li preferisce leggere, dal momento che i libri possono aiutarlo a rimanere tranquillo e ad ampliare le proprie vedute.

L'opinione di Li è stata condivisa anche dalla sua collega Dong Xiuqun, anche lei originaria del Sichuan, che, a differenza di Li, è però più interessata ai libri sulla salute, sulla cucina e sull'educazione dei figli.

"Il lavoro al cantiere è faticoso. Voglio imparare qualcosa per mantenermi sana e che possa ispirarmi nella vita quotidiana", ha aggiunto Dong. La donna ha lavorato in diversi cantieri, ma questo è l'unico che vanta una biblioteca.

Yi Jingxing, un operaio di 45 anni, frequenta la biblioteca.

"Mi piacciono i testi di filosofia e i romanzi di arti marziali. Ogni volta che sono libero dopo il lavoro, vengo qui a leggere libri", ha spiegato Yi, che da bambino sognava di essere un eroe di arti marziali.

La Cina ha avuto più di 292 milioni di lavoratori migranti rurali che si sono recati nelle città nel 2021, contribuendo così enormemente allo sviluppo del Paese.

La nazione ha promosso la cultura della lettura tra la sua popolazione. Nel 2020, quasi l'81,3% dei cinesi adulti aveva l'abitudine di leggere, sia su carta stampata che su telefoni cellulari o su altri dispositivi digitali, come ha mostrato un sondaggio relativo alla lettura condotto a livello nazionale.

Nei prossimi mesi, il numero di lavoratori migranti nel cantiere di Xiamen raggiungerà oltre 3.000 nel suo apice, e il sito raccoglierà le opinioni dei dipendenti e comprerà un maggior numero di volumi da mettere a disposizione per loro.

"C'è un vecchio detto in cinese: non è mai troppo tardi per imparare. Solo con l'apprendimento continuo possiamo arricchirci e migliorarci", ha concluso Yi. (XINHUA)