In Cina una biblioteca nel cantiere per gli operai (2)

(XINHUA) - XIAMEN, 23 APR - Yi Jingxing, un operaio di 45 anni, frequenta la biblioteca.

"Mi piacciono i testi di filosofia e i romanzi di arti marziali. Ogni volta che sono libero dopo il lavoro, vengo qui a leggere libri", ha spiegato Yi, che da bambino sognava di essere un eroe di arti marziali.

La Cina ha avuto più di 292 milioni di lavoratori migranti rurali che si sono recati nelle città nel 2021, contribuendo così enormemente allo sviluppo del Paese.

La nazione ha promosso la cultura della lettura tra la sua popolazione. Nel 2020, quasi l'81,3% dei cinesi adulti aveva l'abitudine di leggere, sia su carta stampata che su telefoni cellulari o su altri dispositivi digitali, come ha mostrato un sondaggio relativo alla lettura condotto a livello nazionale.

Nei prossimi mesi, il numero di lavoratori migranti nel cantiere di Xiamen raggiungerà oltre 3.000 nel suo apice, e il sito raccoglierà le opinioni dei dipendenti e comprerà un maggior numero di volumi da mettere a disposizione per loro.

"C'è un vecchio detto in cinese: non è mai troppo tardi per imparare. Solo con l'apprendimento continuo possiamo arricchirci e migliorarci", ha concluso Yi. (XINHUA)