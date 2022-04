Covid: Cina, 15 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 23 APR - La municipalità di Pechino ha riportato 15 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale dalle 22:00 di ieri sera alle 16.00 di oggi, stando a quanto reso noto dalle autorità locali in data odierna.

I contagi sono stati segnalati nei distretti di Chaoyang, Shunyi e Fangshan, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza stampa tenuta dal governo municipale.

Le indagini epidemiologiche preliminari hanno indicato che il più recente cluster di trasmissione del virus era durato per una settimana, interessando studenti di scuole, gruppi turistici e famiglie, ha comunicato Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo dell'epidemia.

Il funzionario sanitario ha aggiunto che ulteriori contagi potrebbero emergere con l'intensificazione ulteriore delle operazioni di screening. (XINHUA)