Cina in testa settore globale costruzioni navali

(XINHUA) - PECHINO, 23 APR - La Cina è rimasta il principale costruttore del mondo nel settore navale nel primo trimestre dell'anno, occupando quasi la metà della quota di mercato internazionale in termini di produzione, oltre che di ordini nuovi e di consegne in sospeso, stando ai dati del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

La produzione della cantieristica navale ha raggiunto 9,61 milioni di tonnellaggio di portata lorda (tpl) nel periodo di riferimento, rappresentando il 46,2% del totale mondiale, in crescita di 2,8 punti percentuali anno su anno, secondo le cifre ufficiali.

I nuovi ordini di costruzione navale, un altro importante indicatore dell'industria del settore, si sono attestati a 9,93 milioni di tpl, con una quota di mercato globale in crescita di 1,2 punti percentuali su base annua al 48,6%.

Alla fine di marzo, il volume degli ordini nel campo della cantieristica cinese ammontava a 99,1 milioni di tpl, con una quota di mercato a livello internazionale pari al 47,3% e un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021. (XINHUA)