Cina: flusso merci nei porti +1,6% in gennaio-marzo

(XINHUA) - PECHINO, 23 APR - I porti cinesi hanno notato una continua espansione in termini di flusso di merci nel primo trimestre di quest'anno, mentre l'economia ha registrato una crescita stabile. È quanto emerge dalle cifre ufficiali del ministero dei Trasporti, che mostrano come la movimentazione di merci nei porti è arrivata a 3,63 miliardi di tonnellate nel periodo di riferimento, in crescita dell'1,6% su base annua.

Tra gennaio e marzo, il flusso di container nei porti cinesi è aumentato del 2,4% rispetto al 2021, raggiungendo 67,38 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), si evince dai dati ufficiali.

Nel solo mese di marzo, i porti cinesi hanno gestito 1,27 miliardi di tonnellate di merci, mentre il flusso di container è stato di 23,79 milioni di Teu, stando al Ministero. (XINHUA)