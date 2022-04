Cina aumenterà sgravi fiscali per export

(XINHUA) - PECHINO, 23 APR - La Cina farà ulteriormente leva sulle agevolazioni delle imposte relative all'export con l'obiettivo di fornire un maggiore sostegno alle imprese di commercio estero, stando a una circolare rilasciata congiuntamente dalla State Taxation Administration e da altri organi governativi.

Il documento delinea misure volte a migliorare le politiche di sgravi fiscali all'esportazione e snellire le procedure per le richieste.

Secondo la circolare, gli sforzi verranno effettuati al fine di rafforzare il legame tra l'assicurazione dei crediti all'esportazione e le politiche di agevolazione delle imposte sull'export, oltre che per migliorare le politiche di sgravi fiscali a favore delle aziende commerciali che operano nel settore della trasformazione.

Il Paese aumenterà l'impegno con lo scopo di ottimizzare la condivisione dei dati e rendere più agevoli i collegamenti tra diversi dipartimenti, tra cui quelli doganali e fiscali, per semplificare ulteriormente le procedure di agevolazione fiscale relative alle esportazioni, si legge nel documento.

Gli sforzi verranno intrapresi anche con l'obiettivo di sostenere le imprese di commercio elettronico transfrontaliero, incoraggiando le imprese qualificate a richiedere attivamente le agevolazioni fiscali per l'export, stando a quanto emerge dalla circolare.

In una riunione esecutiva del Consiglio di Stato tenutasi all'inizio di questo mese è stato deciso di aumentare gli sgravi fiscali per le esportazioni allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio estero. Le imprese con migliori risultati in termini di entrate godranno di maggiori agevolazioni per lo sdoganamento e i rimborsi fiscali. (XINHUA)