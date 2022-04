Boao Forum for Asia si concentra su crescita verde

(XINHUA) - BO'AO, 23 APR - Il Boao Forum for Asia (Bfa) di quest'anno si concentra maggiormente sulla crescita verde e sostenibile, nel contesto in cui il mondo è alle prese con la pandemia di Covid-19 e con i cambiamenti climatici globali.

Durante l'evento di tre giorni che si sta svolgendo a Boao, città costiera nella provincia cinese meridionale di Hainan, circa ¼ degli argomenti trattati alle tavole rotonde sono stati relativi a tematiche green che spaziano dalla neutralità carbonica e l'idrogeno allo sviluppo energetico integrato e a quello dei criteri di Esg (ambiente, sociale, governance) per la crescita sostenibile.

CRESCITA VERDE "Attraversando questa pandemia, il mondo è più che mai consapevole dell'importanza di raggiungere una ripresa green e uno sviluppo sostenibile", ha affermato il segretario generale del Bfa, Li Baodong.

Un rapporto rilasciato nel corso dell'incontro dal titolo 'Sustainable Development: Asia and the World -- Asia in Action towards Green Transition' (Sviluppo sostenibile: l'Asia e il Mondo - l'Asia in azione verso una transizione verde), offre nove suggerimenti di azione relativamente alla transizione verde dell'Asia, tra cui la creazione di un modello di crescita green e la promozione di una governance verde onnicomprensiva.

Li ha dichiarato che i cambiamenti climatici sono un rischio considerevole per tutto il mondo, e l'istituzione di un modello di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio è un compito primario per tutti gli Stati nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile, aggiungendo che tale obiettivo richiede un'ampia partecipazione e azioni congiunte da parte di tutto il mondo.

La promozione della trasformazione energetica e il raggiungimento di uno sviluppo verde ha ottenuto vasto consenso dalla comunità internazionale. Più di 130 Paesi e regioni hanno proposto obiettivi a zero emissioni di carbonio o 'carbon neutral' al fine di affrontare i cambiamenti climatici a livello internazionale.

La Cina ha annunciato i suoi ambiziosi obiettivi di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro la fine del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. Il Paese ha promosso la trasformazione economica e sociale green a tutto tondo e ha creato il più grande mercato del carbonio del mondo, oltre che un sistema di produzione di energia pulita al fine di raggiungere questo risultato. Uno stile di vita verde e a basse emissioni di carbonio ha inoltre conquistato un ampio sostegno da parte della popolazione.

In qualità di Paese in via di sviluppo, la Cina ha raggiunto risultati notevoli nei suoi sforzi relativi al picco delle emissioni e alla neutralità carbonica, ha precisato Li Bo, vice direttore generale del Fmi, nel corso del forum. (SEGUE)