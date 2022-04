Boao Forum for Asia si concentra su crescita verde (2)

(XINHUA) - BO'AO, 23 APR - EVENTO PIÙ GREEN, PADRONI DI CASA PIÙ GREEN Gli organizzatori hanno comunicato che l'evento annuale è diventato più verde grazie a prodotti green, oltre che a servizi di trasporto verdi e ad energia green.

Il caffè per i partecipanti all'evento è un bene a zero carbonio, e i veicoli a nuova energia hanno offerto servizi di trasporto. Tutte le sedi dell'evento sono state alimentate da elettricità verde.

L'evento green è un'epitome dello sviluppo verde di Hainan, che sta diventando un porto di libero scambio con influenza globale, oltre che una zona pilota a livello nazionale per la civiltà ecologica.

Nella Jiangdong New Area di Haikou, il capoluogo provinciale, sta nascendo una città del futuro a basse emissioni di carbonio, con pannelli solari installati sui tetti degli edifici, con finestre in grado di generare elettricità e reti di tubazioni che raccolgono l'acqua piovana ai fini di irrigazione.

"Lo sviluppo e la costruzione del nostro parco industriale sono guidati dal concetto di green e basse emissioni di carbonio", ha puntualizzato Gong Xuanyuan, un funzionario dell'ufficio amministrativo della Jiangdong New Area. La nuova zona ha fissato come obiettivo il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2030.

L'energia pulita rappresenta attualmente il 70% della capacità di generazione di energia installata di Hainan. Nel primo trimestre di quest'anno, il consumo di energia pulita della provincia ha contribuito a ridurre le emissioni di Co2 di oltre 3 milioni di tonnellate.

Nel contesto di un boom cinese dei veicoli a nuova energia (Nev), nelle strade di Hainan è presente un maggior numero di mezzi green, e le autorità di Hainan vieteranno la vendita di automobili a carburante in tutta la provincia entro il 2030.

