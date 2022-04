Prospettive rosee per legami economici Cina-Rcep

(XINHUA) - BO'AO, 22 APR - La Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), entrata in vigore circa 100 giorni fa, ha rafforzato la rete commerciale tra la Cina e gli altri Paesi membri, accelerando il ritmo dell'integrazione economica regionale.

La storica Rcep è il più grande accordo di libero scambio del mondo fino a oggi e prevede una cooperazione benefica. L'intesa ha dato un forte impulso alla regione Asia-Pacifico, diventando una nuova forza trainante per l'economia mondiale, come hanno commentato gli esperti alla Conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

L'accordo Rcep, che include 10 membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda, prevede alla fine l'azzeramento delle tariffe su più del 90% del commercio di merci nella regione.

Il commercio cinese con gli altri 14 Stati membri è cresciuto del 6,9% su base annua, arrivando a 2.860 miliardi di yuan (circa 442,75 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2022 e rappresentando il 30,4% del totale, secondo i dati della General Administration of Customs.

Zheng Zuguo, manager di una società di produzione di display a cristalli liquidi nella regione autonoma di Guangxi Zhuang della Cina meridionale, ha affermato che l'attuazione della Rcep in Malesia può aiutare la società a evitare milioni di yuan di tariffe per i suoi prodotti ogni anno.

"Gli ordini dalla Malesia sono aumentati di circa il 20% finora quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2021", ha dichiarato Zheng. (SEGUE)