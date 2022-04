Prospettive rosee per legami economici Cina-Rcep (3)

(XINHUA) - BO'AO, 22 APR - La Cina è sempre proattiva nel portare avanti l'attuazione di alta qualità della partnership, aiutando le imprese ad adattarsi a un ambiente più aperto e competitivo.

Il Paese asiatico ha rilasciato linee guida nel mese di gennaio, delineando misure in settori quali l'aggiornamento della produzione, il sostegno finanziario, l'ambiente commerciale e i servizi di supporto per le imprese, allo scopo di sfruttare al meglio le opportunità portate dal patto commerciale.

La Cina si è anche impegnata a permettere che l'accordo Rcep e le politiche sul porto di libero scambio di Hainan, la più grande zona franca della Cina e dove si trova il sito permanente del forum, si rafforzino a vicenda.

L'attuazione della Rcep è una manna per la cooperazione economica tra la Cina e i Paesi dell'Asean e il porto franco dovrebbe essere trasformato in un 'quartier generale' in cui le imprese di entrambe le regioni possano attingere ai reciproci mercati, ha spiegato Chi Fulin, capo del China Institute for Reform and Development di Hainan. (XINHUA)