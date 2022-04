Prospettive rosee per legami economici Cina-Rcep (2)

(XINHUA) - BO'AO, 22 APR - Oltre ai 'dividendi' diretti come la riduzione delle tariffe, la Rcep ha anche ottimizzato le regole commerciali tra i firmatari, ha snellito le procedure per facilitare la logistica transfrontaliera e per promuovere una maggiore apertura nel settore del commercio di servizi.

Con regole che interessano il commercio, gli investimenti e la facilitazione della circolazione, la Rcep porterà cambiamenti positivi nella regione Asia-Pacifico e nell'economia globale, ha osservato durante il forum Shamshad Akhtar, sottosegretario generale della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico.

Nella regione Asia-Pacifico hanno anche preso forma regole plurilaterali complete e di alto livello per il commercio elettronico dopo l'entrata in vigore dell'intesa.

Portando enormi dividendi istituzionali e di apertura al mercato del commercio elettronico transfrontaliero in Asia, la Rcep può integrare ulteriormente le catene industriali e di valore nella regione, secondo un rapporto pubblicato dal forum.

(SEGUE)