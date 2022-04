Energia: inaugurato a Taranto 1° parco eolico marino

(XINHUA) - ROMA, 22 APR - Ieri è stato inaugurato ufficialmente in Italia il primo progetto eolico offshore del Paese e della regione del Mediterraneo.

A fornire le turbine per il progetto, che porta il nome di 'Beleolico' e che è stato collegato alla rete durante una cerimonia nel porto di Taranto, è stata la società cinese Ming Yang Smart Energy Group Ltd.

Beleolico dispone di 10 turbine, che producono un totale di 30 megawatt di potenza. Secondo la società che ha fornito le apparecchiature il parco eolico potrebbe fornire energia a quasi 20.000 famiglie all'anno.

Wang Lihe, vice presidente della Ming Yang Smart Energy, ha affermato che il progetto ha migliorato lo scambio di tecnologia ed esperienza nell'energia eolica offshore tra le aziende cinesi ed europee, e ha contribuito alla cooperazione internazionale nel promuovere lo sviluppo dell'energia pulita e affrontare il cambiamento climatico. (XINHUA)