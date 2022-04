Covid: Cina, garantito traffico stradale regolare

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Il ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha disposto un migliore coordinamento interprovinciale della polizia per assicurare un traffico stradale regolare, allo scopo di agevolare la risposta della nazione al Covid-19.

Secondo il Ministero, le agenzie locali di pubblica sicurezza intensificheranno il monitoraggio a tappeto della rete stradale e affronteranno le emergenze in modo tempestivo.

Alle agenzie è stato chiesto di lavorare insieme ad altri dipartimenti governativi per assicurare servizi logistici regolari e catene industriali e di approvvigionamento stabili, in modo da garantire la produzione agricola primaverile e la fornitura di beni di prima necessità, aumentando così lo sviluppo economico e sociale. (XINHUA)