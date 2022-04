Covid: a Shanghai 1.931 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 APR - Shanghai ha segnalato ieri 1.931 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 15.698 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Nella stessa giornata, nella città, vi sono stati 11 decessi dovuti al Covid-19. Le vittime avevano un'età media di 84 anni e la più anziana ne aveva 94. Tutti i pazienti deceduti presentavano gravi patologie preesistenti come coronaropatia e uremia.

La commissione ha precisato che, secondo il dato aggiornato alla mezzanotte di ieri, sono 160 i pazienti Covid-19 nella città in condizione gravi e 24 quelli in condizioni critiche che stanno ricevendo le cure presso gli ospedali designati.

L'ente ha poi aggiunto che Shanghai non risparmierà alcuno sforzo per curare questi pazienti, mettendo in atto misure come la distribuzione di maggiori risorse mediche e il coordinamento di esperti per consultazioni e indicazioni in merito ai casi di difficile gestione. (XINHUA)