Cina: Xinjiang, apre primo aeroporto dell'altopiano

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 22 APR - Con l'atterraggio del volo CZ6681 della China Southern Airlines all'aeroporto Zhaosu Tianma nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, oggi è stato ufficialmente messo in funzione il primo aeroporto dell'altopiano della regione.

Situato a un'altitudine di oltre 1.700 metri sul livello del mare, l'aeroporto si trova nella contea di Zhaosu, nella prefettura autonoma kazaka di Ili.

Realizzato con un investimento di 640 milioni di yuan (circa 98,9 milioni di dollari), la costruzione dell'aeroporto è iniziata a settembre 2019.

In precedenza, i viaggiatori potevano raggiungere direttamente Zhaosu dal capoluogo regionale Urumqi solo via terra. Invece i passeggeri aerei dovevano volare a Yining e poi prendere un autobus per Zhaosu, e l'intero viaggio durava più di quattro ore. (SEGUE)