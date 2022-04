Cina: Xinjiang, apre primo aeroporto dell'altopiano (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 22 APR - Grazie al nuovo aeroporto, ora ci vorrà solo un'ora e mezza per raggiungere Zhaosu da Urumqi. Si prevede che porterà diversi vantaggi alla popolazione locale e che darà un forte impulso al settore turistico dello Xinjiang.

"Ili è ricca di risorse turistiche e l'apertura del nuovo aeroporto darà loro nuova vita, semplificando il viaggio dei turisti verso Zhaosu," ha dichiarato Chen Yunliang, passeggero all'aeroporto internazionale di Diwopu, a Urumqi. Situata vicino al Kazakistan, la contea di Zhaosu è conosciuta come la patria di una delle migliori razze di cavalli della Cina.

L'aeroporto di Zhaosu Tianma è stato costruito con l'obiettivo di soddisfare un flusso annuale di 200.000 passeggeri e di 600 tonnellate di merci, ed entro il 2025 garantirà 2.600 voli in arrivo e in partenza.

Ad oggi, lo Xinjiang conta 23 aeroporti in funzione. (XINHUA)