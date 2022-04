Cina: raro volatile immortalato nello Yunnan

(XINHUA) - KUNMING, 22 APR - L'immagine di un raro volatile è stata recentemente immortalata da un fotografo nella Napahai Lake Nature Reserve, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.

Secondo l'ufficio di gestione e protezione della riserva, l'esemplare è stato identificato come uno zigolo dal collare, caratterizzato da un piumaggio di colore giallo sul petto, il quale è posto sotto la protezione nazionale di prima classe.

Dopo aver consultato gli archivi e aver dialogato con Liu Qiang, un professore associato presso il centro di ricerca nazionale sulle zone umide dell'altopiano della Southwest Forestry University, l'ufficio ha confermato che si è trattato del primo avvistamento dell'uccello nella zona del lago Napahai.

La caratteristica che maggiormente contraddistingue il volatile è il piumaggio color giallo brillante sul petto.

Originaria del nord-est della Cina e della Siberia, in Russia, nel 2000 la popolazione appartenente a questa specie non risultava in pericolo ma negli ultimi anni i numeri sono diminuiti bruscamente.

Lo zigolo dal collare è stato classificato come "criticamente in pericolo" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) nel 2017 e in Cina è stato inserito nel 2021 tra gli animali selvatici protetti di primo livello.

La Napahai Lake Nature Reserve si trova nella città turistica di Shangri-La ed è un'importante barriera ecologica del bacino del fiume Yangtze. Si tratta inoltre di una delle zone umide più importanti del mondo. (XINHUA)