Cina: migliore qualità aria e acqua in 1° trim. 2022

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - La qualità dell'aria e dell'acqua in Cina è migliorata nel primo trimestre dell'anno; lo ha fatto sapere oggi il ministero per l'Ecologia e l'Ambiente.

Nelle principali città monitorate dal Ministero, la quota di giorni di buona qualità dell'aria si è attestata infatti all'83,8% nei primi tre mesi, in aumento di 2,9 punti percentuali su base annua.

La densità media di Pm2,5, un importante indice dell'inquinamento atmosferico, è scesa del 4,4% su base annua arrivando a 43 microgrammi per metro cubo.

Anche la qualità dell'acqua è migliorata, dato che l'88,2% delle acque superficiali è stato qualificato di classe I-III (buona qualità) da gennaio a marzo, con un aumento di 5,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la quota di acqua di classe V è scesa di 1,1 punti percentuali su base annua arrivando all'1%. (XINHUA)