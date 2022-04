Cina: in mostra reliquie mausoleo imperatore Wendi

(XINHUA) - XI'AN, 22 APR - Le reliquie trovate nel mausoleo dell'imperatore Wendi della dinastia Han occidentale (202 a.C. - 25 d.C.) sono state esposte al pubblico per la prima volta oggi a Xi'an, il capoluogo della provincia di Shaanxi della Cina nord-occidentale.

In totale 34 reperti culturali sono in esposizione al Museo Hanyangling, situato nel mausoleo dell'imperatore Jingdi, il figlio dell'imperatore Wendi.

Gli articoli esposti includono una statuetta di ceramica che indossa uno strumento di tortura, un orologio idraulico di rame e oggetti dissotterrati nella tomba dell'imperatrice vedova Bo, la madre dell'imperatore Wendi.

Quest'ultimo, che portava il nome di Liu Heng, era famoso per la frugalità e la benevolenza. Sotto il suo governo, durato più di 20 anni, l'economia della dinastia prosperò mentre la popolazione registrò un'espansione.

Il mausoleo, situato nel villaggio di Jiangcun nella periferia orientale di Xi'an, è circondato da più di 100 tombe antiche e fosse di sepoltura esterne. Gli scavi nell'area sono iniziati nel 2017, con numerosi reperti riportati alla luce, tra cui statuette di ceramica con vestiti, balestre e sigilli ufficiali.

La mostra si concluderà il 31 maggio. (XINHUA)