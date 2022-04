Cina: gestiti +640.000 casi proprietà intellettuale

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Nel 2021 i tribunali del popolo in tutta la Cina hanno trattato 642.968 casi che coinvolgono i diritti di proprietà intellettuale (Dpi), di cui 601.544 portati a conclusione.

Lo ha affermato Lin Guanghai, un funzionario della Corte Suprema del Popolo del Paese.

Secondo quest'ultimo, il numero di casi trattati e chiusi è cresciuto rispettivamente del 22,33% e del 14,71% rispetto al 2020, aggiungendo che in 895 di questi è stato disposto il risarcimento punitivo come parte della sentenza.

La Corte Suprema del Popolo ha pubblicato ieri un libro bianco sulla protezione giudiziaria dei tribunali cinesi in materia di diritti di proprietà intellettuale nel 2021.

Secondo il documento, i tribunali stanno assistendo a un crescente quantitativo di casi di Dpi legati a Internet, con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di questioni legali nuove e complesse.

Lin ha spiegato infine che i tribunali hanno adottato misure attive per semplificare il processo di gestione delle cause e alleviare gli oneri dei titolari dei diritti. (XINHUA)