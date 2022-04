Cina: foreste di montagna al posto di terreno arido (4)

(XINHUA) - GUIYANG, 22 APR - La grande azienda forestale è come un condizionatore d'aria naturale, che garantisce che la temperatura media della montagna Yanlong, situata a un'altitudine di 1.200 metri, durante le giornate estive rimanga di 25° C.

La pittoresca montagna ha attirato oltre 15.000 turisti da tutta la Cina negli ultimi tre anni, aumentando i redditi degli abitanti dei villaggi locali.

L'irrigazione non è mai stata così buona per gli agricoltori locali, grazie al miglioramento dell'ambiente naturale e al progetto di acqua rurale di recente costruzione.

"In passato era difficile trovare un albero per riposare all'ombra. Ora si vedono ovunque", commenta Wang Zhichuan, un contadino di 56 anni. (XINHUA)