Cina: foreste di montagna al posto di terreno arido (3)

(XINHUA) - GUIYANG, 22 APR - Chen pensò di ritirarsi nel 2014 a causa delle difficoltà della vecchiaia. Tuttavia, gli attraversò la mente la stessa preoccupazione che aveva tormentato suo suocero. "Chi si assumerà la responsabilità della manutenzione della fattoria?", pensava l'uomo tra sé e sé.

Dopo le dovute considerazioni, Chen si rivolse a suo genero Huang Huayue, che gestiva un piccolo negozio di liquori in città.

Non volendo rinunciare a ciò che già aveva, Huang inizialmente rifiutò la proposta di Chen. Tuttavia, la determinazione di quest'ultimo era incrollabile e dopo vari tentativi, Huang finalmente accettò e divenne un pattugliatore della foresta.

La giornata di Huang inizia la mattina presto, quando indossando la sua tuta antincendio e portando una borsa con l'attrezzatura necessaria, pattuglia la factory. I compiti del nuovo guardiano includono rimuovere i rami caduti, le foglie in decomposizione e ripiantare gli alberelli. Dal 2014, Huang e i suoi colleghi hanno interrato più di 90.000 piante.

"Gli alberi qui sono come bambini cresciuti da mio nonno e mio suocero. C'è un profondo legame", spiega Huang. (SEGUE)