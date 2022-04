Cina: foreste di montagna al posto di terreno arido (2)

(XINHUA) - GUIYANG, 22 APR - Nel 1978 il governo locale decise di costruire un'azienda forestale sulla montagna Yanlong e Feng, insieme ad altre 40 persone dei villaggi vicini, passò due anni a piantare più di 1.300 mu di alberi.

Nel 1980, in coincidenza con la riforma agraria, gli abitanti del villaggio decisero di lasciare la piantagione e tornare ai propri villaggi d'origine.

Ma Feng aveva sviluppato un attaccamento emotivo con la foresta nel corso degli anni. Pensando agli alberelli appena piantati che sarebbero stati lasciati incustoditi, cadde in uno stato d'ansia che finì per compromettere la sua salute.

Chen Xuebang, suo genero, rassicurò Feng, garantendogli che la famiglia non avrebbe mai abbandonato il bosco. Questo ha portato a Feng la gioia di cui aveva bisogno durante i suoi ultimi giorni. Dopo la morte del capofamiglia, Chen e sette abitanti del villaggio rimasero per realizzare il suo ultimo desiderio.

Dal 1980 al 1990, l'azienda forestale è stata ampliata a 2.000 mu. Gli alberelli divennero alberi e la montagna, una volta sterile, si coprì di un verde lussureggiante. (SEGUE)