Cina: equilibrio tra crescita e inflazione

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Nel confronto con il resto del mondo l'inflazione modesta della Cina ha permesso ai policymaker di sostenere la crescita, tuttavia l'impatto dei conflitti geopolitici e la ricomparsa dei casi di Covid-19 a livello nazionale non rendono semplice per il governo trovare il giusto equilibrio.

All'inizio di questa settimana il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha ritoccato al ribasso le proprie previsioni di crescita globale per il 2022 al 3,6%, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, avvertendo che l'inflazione è diventata "un pericolo chiaro e presente" per molti Paesi.

Negli Stati Uniti e in alcune nazioni europee, l'inflazione ha raggiunto il livello più alto da oltre 40 anni. Molte banche centrali, tra cui la Federal Reserve statunitense, si sono già mosse verso una stretta della politica monetaria.

I problemi legati al conflitto "amplificano queste pressioni", come ha affermato il capo economista dell'Fmi Pierre-Olivier Gourinchas, che ha aggiunto "ora prevediamo che l'inflazione rimarrà elevata per molto più tempo".

Sullo sfondo dell'impennata globale dei prezzi, l'inflazione cinese è rimasta in gran parte moderata negli ultimi anni, anche se le pressioni inflazionistiche importate dall'esterno si stanno accumulando. (SEGUE)