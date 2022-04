Cina: equilibrio tra crescita e inflazione

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Nel confronto con il resto del mondo l'inflazione modesta della Cina ha permesso ai policymaker di sostenere la crescita, tuttavia l'impatto dei conflitti geopolitici e la ricomparsa dei casi di Covid-19 a livello nazionale non rendono semplice per il governo trovare il giusto equilibrio.

All'inizio di questa settimana il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha ritoccato al ribasso le proprie previsioni di crescita globale per il 2022 al 3,6%, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, avvertendo che l'inflazione è diventata "un pericolo chiaro e presente" per molti Paesi.

Negli Stati Uniti e in alcune nazioni europee, l'inflazione ha raggiunto il livello più alto da oltre 40 anni. Molte banche centrali, tra cui la Federal Reserve statunitense, si sono già mosse verso una stretta della politica monetaria.

I problemi legati al conflitto "amplificano queste pressioni", come ha affermato il capo economista dell'Fmi Pierre-Olivier Gourinchas, che ha aggiunto "ora prevediamo che l'inflazione rimarrà elevata per molto più tempo".

Sullo sfondo dell'impennata globale dei prezzi, l'inflazione cinese è rimasta in gran parte moderata negli ultimi anni, anche se le pressioni inflazionistiche importate dall'esterno si stanno accumulando.

I dati ufficiali hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo cinese, uno degli indicatori principali dell'inflazione, è aumentato dell'1,5% su base annua a marzo, con un tasso più alto rispetto allo 0,9% di crescita su base annua registrato a febbraio.

L'indice dei prezzi alla produzione, che misura i costi di fabbrica delle merci, è rimasto elevato aumentando dell'8,3% su base annua a marzo, poiché i fattori geopolitici e di altro tipo hanno portato a un rialzo dei prezzi delle materie prime internazionali.

"I dati hanno mostrato l'intensificarsi della pressione inflazionistica importata in Cina", ha osservato l'analista capo della China Minsheng Bank Wen Bin, notando che il restringimento del divario tra la crescita degli indici dei prezzi alla produzione e di quelli al consumo riflette che tali aumenti stanno passando più rapidamente dalle industrie a monte ai consumatori a valle.

Gli analisti credono in gran parte che l'inflazione annuale salirà nel 2022, ma avrà solo un impatto limitato sulla politica monetaria del Paese asiatico, in quanto le autorità cercano più strumenti politici per sostenere con maggiore efficacia la crescita dell'economia reale.

Mentre il governo allenta gradualmente le politiche monetarie tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e i tassi di prestito, sono in progetto altre politiche volte a stabilizzare i prezzi.

Nel proprio discorso, a una sessione organizzata oggi dal Boao Forum for Asia Annual Conference, il governatore della banca centrale cinese Yi Gang ha ribadito che "la stabilità dei prezzi è la nostra priorità politica".

Quest'anno la produzione di cereali e la fornitura di energia sono cruciali per la stabilità dei prezzi. Finché questi due fattori rimarranno stabili, l'inflazione sarà mantenuta entro un intervallo ragionevole, ha commentato Yi.

Due giorni fa nel corso di una riunione del Consiglio di Stato è stata sottolineata l'importanza di una produzione e fornitura stabile di cereali e altri importanti prodotti agricoli, prendendo atto delle crescenti incertezze nel mercato alimentare internazionale e dell'alta inflazione in alcune nazioni.

Durante la riunione sono stati anche identificati i passi politici per garantire e aumentare l'approvvigionamento energetico e continuare a ottimizzare il mix energetico, in quanto si tratta di passi essenziali per affrontare le nuove sfide nell'ambiente esterno sulla base delle condizioni nazionali della Cina e rafforzare l'approvvigionamento energetico con priorità ben definite.

Oltre a potenziare le forniture la Cina dovrebbe anche lavorare per implementare il prima possibile politiche di sostegno come tagli fiscali e riduzioni delle tasse, in modo da alleviare la pressione sulla produzione causata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, come ha spiegato Sun Chuanwang, un professore di energia ed economia alla Xiamen University.

Allargando la prospettiva gli analisti prevedono che l'economia resiliente della Cina, l'enorme potenziale del mercato e l'ampia gamma di strumenti politici offriranno un solido supporto per mantenere i prezzi stabili. (XINHUA)