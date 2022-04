Cina: equilibrio tra crescita e inflazione (4)

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Durante la riunione sono stati anche identificati i passi politici per garantire e aumentare l'approvvigionamento energetico e continuare a ottimizzare il mix energetico, in quanto si tratta di passi essenziali per affrontare le nuove sfide nell'ambiente esterno sulla base delle condizioni nazionali della Cina e rafforzare l'approvvigionamento energetico con priorità ben definite.

Oltre a potenziare le forniture la Cina dovrebbe anche lavorare per implementare il prima possibile politiche di sostegno come tagli fiscali e riduzioni delle tasse, in modo da alleviare la pressione sulla produzione causata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, come ha spiegato Sun Chuanwang, un professore di energia ed economia alla Xiamen University.

Allargando la prospettiva gli analisti prevedono che l'economia resiliente della Cina, l'enorme potenziale del mercato e l'ampia gamma di strumenti politici offriranno un solido supporto per mantenere i prezzi stabili. (XINHUA)