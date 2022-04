Cina: equilibrio tra crescita e inflazione (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Mentre il governo allenta gradualmente le politiche monetarie tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e i tassi di prestito, sono in progetto altre politiche volte a stabilizzare i prezzi.

Nel proprio discorso, a una sessione organizzata oggi dal Boao Forum for Asia Annual Conference, il governatore della banca centrale cinese Yi Gang ha ribadito che "la stabilità dei prezzi è la nostra priorità politica".

Quest'anno la produzione di cereali e la fornitura di energia sono cruciali per la stabilità dei prezzi. Finché questi due fattori rimarranno stabili, l'inflazione sarà mantenuta entro un intervallo ragionevole, ha commentato Yi.

Due giorni fa nel corso di una riunione del Consiglio di Stato è stata sottolineata l'importanza di una produzione e fornitura stabile di cereali e altri importanti prodotti agricoli, prendendo atto delle crescenti incertezze nel mercato alimentare internazionale e dell'alta inflazione in alcune nazioni. (SEGUE)