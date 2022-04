Cina: equilibrio tra crescita e inflazione (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - I dati ufficiali hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo cinese, uno degli indicatori principali dell'inflazione, è aumentato dell'1,5% su base annua a marzo, con un tasso più alto rispetto allo 0,9% di crescita su base annua registrato a febbraio.

L'indice dei prezzi alla produzione, che misura i costi di fabbrica delle merci, è rimasto elevato aumentando dell'8,3% su base annua a marzo, poiché i fattori geopolitici e di altro tipo hanno portato a un rialzo dei prezzi delle materie prime internazionali.

"I dati hanno mostrato l'intensificarsi della pressione inflazionistica importata in Cina", ha osservato l'analista capo della China Minsheng Bank Wen Bin, notando che il restringimento del divario tra la crescita degli indici dei prezzi alla produzione e di quelli al consumo riflette che tali aumenti stanno passando più rapidamente dalle industrie a monte ai consumatori a valle.

Gli analisti credono in gran parte che l'inflazione annuale salirà nel 2022, ma avrà solo un impatto limitato sulla politica monetaria del Paese asiatico, in quanto le autorità cercano più strumenti politici per sostenere con maggiore efficacia la crescita dell'economia reale. (SEGUE)