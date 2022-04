Cina: banche segnalano acquisti netti forex a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 22 APR - Le banche cinesi hanno registrato un acquisto netto di valuta estera il mese scorso.

Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dal regolatore forex del Paese asiatico.

Gli istituti di credito cinesi hanno acquistato 258 miliardi di dollari di valute estere e ne hanno venduti 231,3 miliardi di dollari a marzo. Il risultato è stato un acquisto netto di 26,8 miliardi di dollari, come ha annunciato la State Administration of Foreign Exchange (Safe) nel corso di una conferenza stampa.

In base ai dati ufficiali, nel primo trimestre dell'anno le banche hanno registrato un acquisto netto di forex di 58,7 miliardi di dollari.

Nonostante la crescente volatilità nel mercato finanziario internazionale, il settore cinese dei cambi valuta è rimasto stabile e il tasso di cambio dello yuan contro il dollaro americano ha mantenuto le fluttuazioni bidirezionali all'interno di una gamma equilibrata, ha commentato Wang Chunying, vicecapo di Safe.

Quest'ultimo ha notato che i flussi di capitale transfrontalieri sono stati generalmente stabili e relativamente equilibrati durante i primi tre mesi del 2022.

Wang ha dichiarato che la Cina ha continuato a registrare afflussi netti di capitale transfrontaliero legati all'economia reale durante il periodo in esame, con un livello elevato in particolare per gli afflussi netti dal commercio di beni, per un totale di 129,7 miliardi di dollari.

I dati precedenti hanno mostrato che le riserve in valuta estera della Cina sono scese a 3.188.000 miliardi di dollari alla fine di marzo, in calo di 25,8 miliardi di dollari, o dello 0,8%, rispetto alla fine di febbraio. (XINHUA)