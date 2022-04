Cina: aumentano focene senza pinne nel fiume Yangtze

(XINHUA) - NANCHINO, 22 APR - La popolazione di focene senza pinne nel tratto di Nanchino del fiume Yangtze è stabile e in aumento, secondo l'ufficio di Nanchino per la silvicoltura e i parchi.

Quest'ultimo infatti ha fatto sapere ieri che sono oltre 50 le focene senza pinne che abitano le acque del capoluogo della provincia orientale cinese del Jiangsu.

La focena senza pinne, specie endemica in Cina, rappresenta anche un importante indicatore dell'ecologia del fiume Yangtze e può essere rintracciata solo nelle sue correnti principali medie e inferiori.

L'ufficio ha spiegato che, di frequente, la specie in pericolo ha fatto la sua comparsa nel tratto del fiume Yangtze di Nanchino e che il loro habitat si sta espandendo.

Nella prima metà del 2021, almeno quattro cuccioli di focena senza pinne sono stati avvistati in tali acque, ha precisato l'ufficio, aggiungendo che da gennaio a luglio 2021, il personale della riserva naturale provinciale per la focena senza pinne dello Yangtze ha avvistato e monitorato tali esemplari per un totale di 1.162 volte, con il numero massimo di avvistamenti registrati in un'unica giornata pari a 56.

L'ufficio ha affermato di aver migliorato il meccanismo di protezione e gestione e di aver realizzato un sistema di monitoraggio per i mammiferi. (XINHUA)