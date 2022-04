Xi, lavorare insieme per sfide governance globale

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato oggi i Paesi del mondo a lavorare insieme per affrontare le sfide della governance globale.

Le osservazioni di quest'ultimo sono emerse mentre pronunciava un discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

Xi ha paragonato i Paesi di tutto il mondo a "passeggeri a bordo della stessa nave che condividono lo stesso destino", notando che "affinché la nave possa navigare nella tempesta e verso un futuro luminoso, tutti i passeggeri devono unirsi", aggiungendo che, "il pensiero di gettare qualcuno in mare è semplicemente inaccettabile".

Al giorno d'oggi, la comunità internazionale si è talmente evoluta da diventare un apparato sofisticato e integrato e le azioni volte a rimuoverne qualsiasi singola parte, ha affermato il presidente cinese, causeranno seri problemi al funzionamento di quest'ultima.

"Quando ciò accade, sia le vittime che i promotori di tali azioni saranno destinati a perdere", ha aggiunto il leader del Paese asiatico.

Nel mondo odierno, secondo Xi, l'unilateralismo e l'eccessivo perseguimento dell'interesse personale sono destinati a fallire, così come le pratiche di isolamento, di interruzione degli approvvigionamenti e di massima pressione, nonché i tentativi di creare "piccole cerchie" o di alimentare il conflitto e lo scontro lungo linee ideologiche.

Il presidente cinese ha chiesto di abbracciare una filosofia di governance globale che enfatizzi un'ampia consultazione, un contributo congiunto e benefici condivisi, promuovendo i valori comuni dell'umanità e sostenendo gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le civiltà.

"Dobbiamo sostenere il vero multilateralismo e salvaguardare fermamente il sistema internazionale con l'Onu al suo centro e l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale", ha detto Xi.

Quest'ultimo ha notato che è particolarmente importante che i grandi Paesi diano l'esempio nell'onorare l'uguaglianza, la cooperazione, la buona fede e lo stato di diritto, e che agiscano in un modo che si addica al loro status. (XINHUA)