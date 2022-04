Xi, 'lavorare insieme per difendere vita e salute'

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato oggi la necessità di lavorare insieme per difendere la vita e la salute delle persone.

"La sicurezza e la salute sono il prerequisito per lo sviluppo e il progresso umano", ha detto il leader cinese nel pronunciare un discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

Affinché l'umanità possa ottenere una vittoria definitiva contro la pandemia di Covid-19, sono necessari ulteriori sforzi.

Secondo Xi è essenziale che i Paesi si sostengano a vicenda, coordinino meglio le misure di risposta e migliorino la governance globale della pubblica sanità, in modo da formare una forte sinergia internazionale contro la pandemia.

Quest'ultimo ha asserito: "Dobbiamo mantenere i vaccini contro il Covid un bene pubblico globale e garantirne la disponibilità e l'accessibilità nei Paesi in via di sviluppo".

La Cina ha fornito oltre 2,1 miliardi di dosi di vaccini a più di 120 Paesi e organizzazioni internazionali. Sia nel consegnare che nel produrre vaccini all'estero, ha osservato il presidente, la Cina ha onorato i suoi impegni con azioni concrete.

Xi ha poi affermato che la Cina darà seguito alla promessa di donare rispettivamente 600 milioni e 150 milioni di dosi di vaccini ai Paesi dell'Africa e dell'Asean, nell'ambito degli sforzi volti a colmare il divario di immunizzazione. (XINHUA)