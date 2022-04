Xi, da economia Cina dinamismo per stabilità,ripresa

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - L'economia cinese fornirà grande dinamismo per la stabilità e la ripresa dell'economia mondiale e più ampie opportunità di mercato per tutti i Paesi; è quanto ha asserito oggi il presidente cinese Xi Jinping.

I fondamenti dell'economia cinese, ossia la sua forte resilienza, l'enorme potenziale, il vasto spazio di manovra e la sostenibilità a lungo termine, rimangono invariati, ha notato Xi nel pronunciare un discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

Xi ha affermato che, indipendentemente da come cambierà il mondo, la fede e l'impegno della Cina nella riforma e nell'apertura non vacilleranno.

Xi ha detto inoltre che la Cina seguirà incessantemente il percorso di sviluppo pacifico e sarà sempre un costruttore di pace mondiale, un contributore dello sviluppo globale nonché un difensore dell'ordine internazionale. (XINHUA)