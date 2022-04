Xi, Asia sia un'ancora per la pace mondiale

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto un appello affinché si faccia dell'Asia un'ancora per la pace nel mondo, una potenza per la crescita globale e un nuovo pioniere della cooperazione internazionale.

Le osservazioni di Xi sono emerse mentre pronunciava un discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

Xi ha sottolineato che le persone in Asia hanno profondamente a cuore il valore della pace e comprendono che i risultati dello sviluppo non arrivano facilmente, dal momento che questi passano attraverso guerre calde e fredde, difficoltà e tribolazioni.

"Negli ultimi decenni, l'Asia ha goduto di una stabilità generale e di una crescita rapida e sostenuta, rendendo possibile il miracolo asiatico", ha detto Xi, aggiungendo che il mondo intero trae beneficio dall'andamento positivo dell'Asia.

Il presidente cinese ha chiesto di continuare a sviluppare e rafforzare l'Asia, e a dimostrarne la resilienza, la saggezza e la forza. (XINHUA)