Huawei Consumer Business Group in campo commerciale

(XINHUA) - SHENZHEN, 21 APR - Huawei ha annunciato ieri che il suo Consumer Business Group è ufficialmente entrato nel campo commerciale 'a tutto tondo'.

Il gruppo d'affari, che sviluppa dispositivi intelligenti, in futuro si occuperà dei due settori dei prodotti di consumo e degli articoli commerciali, concentrandosi sul servire i consumatori di massa, oltre che il governo e i clienti aziendali, ha affermato Richard Yu, direttore esecutivo di Huawei.

"In futuro, Huawei porterà l'esperienza della boutique dai prodotti di consumo al campo commerciale", ha proseguito Yu nel corso di un incontro tenutosi online in occasione del rilascio di un nuovo prodotto.

Huawei ha inoltre precisato che arricchirà i propri notebook commerciali, desktop, tablet e altre categorie di articoli, oltre a fornire soluzioni d'ufficio commerciali per il governo e sei grandi settori, tra cui quello dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, della produzione, dei trasporti, della finanza ed energetico. (XINHUA)