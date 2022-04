Guangdong, commercio estero I° trim. 1.840 mld yuan

(XINHUA) - CANTON, 21 APR - Il commercio estero della provincia di Guangdong, il cuore del settore manifatturiero e uno dei leader negli scambi con l'estero della Cina, ha totalizzato 1.840 miliardi di yuan (285,8 miliardi di dollari) nel primo trimestre, con una crescita dello 0,6% su base annua.

Lo ha reso noto oggi l'autorità doganale provinciale.

Le esportazioni provinciali sono salite del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a 1.140 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono diminuite del 2%, assestandosi a 691,9 miliardi di yuan.

Nei primi tre mesi il volume delle attività di import-export del Guangdong verso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico è ammontato a quasi 283,6 miliardi di yuan, in aumento dello 0,9% e pari al 15,4% del commercio estero totale della provincia.

Gli scambi commerciali del Guangdong con gli Stati Uniti sono cresciuti del 10% su base annua, fino ad arrivare a 225,2 miliardi di yuan e anche quelli con l'Unione Europea sono aumentati durante il periodo in esame.

Da gennaio a marzo, le esportazioni del Guangdong di circuiti integrati, attrezzature automatiche per l'elaborazione dei dati e i rispettivi componenti, e attrezzature elettriche sono salite rispettivamente del 16,9%, 9,1% e 6,8%. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti ad alta intensità di lavoro sono aumentate del 2,5%.

L'importazione di circuiti integrati da parte della provincia è aumentata dell'8%, rappresentando il 36,3% del valore totale delle importazioni. Anche le importazioni di grano, petrolio greggio e gas naturale del Guangdong sono cresciute nel primo trimestre. (XINHUA)