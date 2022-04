Covid: Cina,rinviato Mobile World Congress Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 21 APR - Il Mobile World Congress (Mwc) Shanghai 2022, originariamente in programma dal 29 giugno al 1° luglio, sarà rinviato a causa della nuova ondata locale di Covid-19; lo ha fatto sapere l'organizzatore dell'evento.

Ieri, infatti, la Gsm Association (Gsma) ha precisato in una dichiarazione: "Continuiamo a lavorare con le autorità sanitarie e governative per far sì che il prossimo MWC Shanghai si svolga in sicurezza e con successo".

L'anno scorso il Mwc Shanghai ha attirato circa 25.000 partecipanti provenienti da 114 Paesi e regioni, mentre in 175.000 hanno assistito online alle presentazioni e ad altre sezioni del programma, facendo di quello in questione l'evento più influente dell'Asia per l'industria della connettività.

John Hoffman, Ceo di Gsma Ltd., ha spiegato che il Mwc Shanghai è cresciuto diventando un evento di tre giorni che attira dirigenti e aziende provenienti da una vasta gamma di settori industriali verticali nella regione.

Quest'ultimo ha aggiunto che l'associazione studierà al più presto possibile la modalità in cui riunire coloro che desiderano partecipare e rimarrà impegnata in termini di comunicazione. (XINHUA)