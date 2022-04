Covid: Cina si impegna a rimettere in moto economia

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Nella sua corsa contro le più recenti recrudescenze di Covid-19, la Cina sta facendo tutti gli sforzi possibili per riportare la vita alla normalità con misure ottimizzate per controllare il virus.

In risposta a focolai sporadici in circa 30 aree provinciali del Paese a partire dal mese di marzo, la Cina ha seguito un approccio dinamico zero-Covid, intraprendendo azioni tempestive e mirate volte a frenare i nuovi contagi, curando allo stesso tempo i pazienti infetti.

Mentre le rigorose misure di controllo portano inevitabilmente a sofferenze economiche nel breve termine, un tale approccio ha dimostrato di portare benefici sul lungo periodo sia per l'economia che per la società in generale.

Di fatto, a Shanghai e nella provincia dello Jilin, in Cina nord-orientale, le due aree più duramente colpite dalle ultime recrudescenze, la produzione sta iniziando a riprendersi, mentre al contempo le vie di trasmissione del virus vengono interrotte.

Alla data del 18 aprile, 496 delle 500 maggiori imprese a livello provinciale dello Jilin hanno ripreso le operazioni e la produzione, con un risultato positivo in termini di contenimento del Covid-19 a livello provinciale.

Il giorno seguente, la fabbrica di Shanghai della casa automobilistica americana Tesla ha ufficialmente ripreso la produzione, con circa 8.000 dipendenti che ad ora sono tornati nuovamente al lavoro, dopo aver sospeso la fabbricazione per oltre 20 giorni a causa delle severe misure di controllo del virus della città.

"L'impatto dell'epidemia sulla domanda interna è solo temporaneo", ha affermato Meng Wei, portavoce della National Development and Reform Commission. (SEGUE)