Covid: Cina si impegna a rimettere in moto economia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - L'approccio dinamico zero-Covid si è dimostrato efficace negli ultimi due anni nel bilanciare la crescita economica e il controllo della pandemia. La Cina è stata tra i primissimi Paesi a uscire dall'ombra del virus nel 2020 e ha raggiunto una crescita pari all'8,1% su base annua nel 2021.

Entrando nel 2022, la diffusione della variante Omicron altamente trasmissibile pone nuove sfide al governo. Invece di 'distendersi' e abbandonare le misure di distanziamento sociale, i funzionari hanno tuttavia deciso di rendere le risposte più tempestive e mirate.

Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle epidemie, ha dichiarato che l'essenza della politica cinese zero-Covid ha il suo fulcro nel rilevamento precoce e nel monitoraggio anticipato.

"Quando parliamo dell'approccio dinamico zero-Covid, non intendiamo 'nessun contagio'", ha spiegato Wu, aggiungendo che finché le infezioni possono essere rilevate e controllate il prima possibile, l'impatto del virus sull'economia generale può essere minimizzato.

In una corsa contro il tempo volta al contenimento della diffusione del Covid-19, i funzionari stanno mettendo a punto delle misure al fine di evitare di gravare eccessivamente sulla catena di approvvigionamento.

In una recente teleconferenza nazionale, il vice premier Liu He ha sollecitato gli sforzi con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli al flusso di merci nella nazione e istituire una 'lista bianca' per le aziende chiave nella catena industriale.

Quando il Paese avrà l'epidemia sotto controllo e gli effetti della politica si affermeranno gradualmente, l'economia cinese tornerà alla normalità, ha concluso Meng. (XINHUA)