Covid: a Shanghai 2.634 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 21 APR - La metropoli orientale cinese di Shanghai ha segnalato ieri 2.634 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 15.861 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Quest'ultima ha inoltre aggiunto che ieri nella città vi sono stati otto decessi dovuti al Covid-19 precisando che l'età media delle vittime era pari a 77,5 e che due di loro erano state vaccinate contro il virus.

La commissione sanitaria ha spiegato in conferenza stampa che tutti i pazienti deceduti presentavano gravi patologie preesistenti come un tumore maligno in stadio avanzato, gravi malattie cardiovascolari e uremia.

Secondo il dato aggiornato alla mezzanotte di ieri, sono 20 i pazienti Covid-19 nella città che continuano a versare in condizioni critiche e stanno ricevendo le cure presso gli ospedali designati. (XINHUA)