Cina:ridurre calorie invece di digiuno intermittente

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Gli scienziati cinesi hanno offerto un nuovo consiglio a coloro che cercano di perdere peso: non è necessario saltare la cena, è sufficiente ridurre l'apporto calorico giornaliero.

Lo studio pubblicato oggi sul New England Journal of Medicine ha mostrato che tra i pazienti con obesità, un regime alimentare con limitazioni temporali non è più vantaggioso ai fini della perdita di peso corporeo rispetto alla riduzione dell'apporto calorico quotidiano.

Oggi le diete basate sulle limitazioni temporali all'alimentazione come il digiuno intermittente sono uno degli approcci più diffusi per perdere peso, ma l'efficacia a lungo termine di questi metodi non è ancora chiara.

I ricercatori della Southern Medical University di Guangzhou hanno assegnato in modo casuale 139 pazienti con obesità a un regime alimentare ipocalorico e limitato nel tempo - pasti concessi solo tra le 8:00 e le 16:00 - oppure a una dieta che prevede solo di limitare l'apporto calorico giornaliero.

Secondo lo studio, per 12 mesi ai partecipanti è stato chiesto di seguire una dieta ipocalorica che consisteva di 1.500 a 1.800 kcal al giorno per gli uomini e 1.200 a 1.500 kcal al giorno per le donne.

Tra i 118 partecipanti che hanno completato la visita di controllo dopo 12 mesi, la perdita media di peso rispetto ai valori originali era di 8,0 kg nel gruppo di digiuno intermittente e di 6,3 kg nel gruppo con la sola limitazione dell'apporto calorico quotidiano.

I ricercatori hanno affermato che i risultati con una differenza inferiore ai due chilogrammi sono stati considerati non significativamente diversi nei due gruppi e che non si sono verificate differenze sostanziali tra i gruppi nel numero di eventi avversi.

Anche i risultati delle analisi delle circonferenze della vita, del Bmi, del grasso corporeo, della massa magra, della pressione sanguigna e di fattori di rischio metabolico erano coerenti con gli esiti, come si legge nello studio.

Le conclusioni hanno chiarito che l'effetto dimagrante del digiuno intermittente è principalmente attribuibile alla riduzione delle calorie anziché agli orari di assunzione di cibo. (XINHUA)