Cina: Xi propone un'iniziativa di sicurezza globale

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto oggi un'iniziativa di sicurezza globale per promuovere la sicurezza per tutti nel mondo.

Xi ha avanzato l'iniziativa mentre pronunciava un discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura della conferenza annuale 2022 del Boao Forum for Asia.

Xi ha affermato che è importante che: -- Restiamo impegnati nella visione di una sicurezza comune, completa, cooperativa e sostenibile, e lavoriamo insieme per mantenere la pace e la sicurezza nel mondo; -- Restiamo impegnati nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi, nel sostegno della non interferenza negli affari interni e nel rispettare le scelte indipendenti in merito ai percorsi di sviluppo e ai sistemi sociali fatte dalle persone nei diversi Paesi; -- Restiamo impegnati nel rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nel rifiutare la mentalità della guerra fredda, nell'opporci all'unilateralismo e nel dire no alla politica di gruppo e allo scontro tra blocchi; -- Restiamo impegnati nel prendere sul serio le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i Paesi, nel sostenere il principio della sicurezza indivisibile, nel costruire un'architettura di sicurezza equilibrata, efficace e sostenibile, e nell'opporci al perseguimento della propria sicurezza a scapito della sicurezza altrui; -- Restiamo impegnati nel risolvere pacificamente le differenze e le controversie tra i Paesi attraverso il dialogo e la consultazione, nel sostenere tutti gli sforzi che favoriscono la soluzione pacifica delle crisi, nel rifiutare i doppi standard e nell'opporci all'uso smodato di sanzioni unilaterali e della giurisdizione 'a braccio lungo'; -- Restiamo impegnati nel mantenere la sicurezza nei settori tradizionali e non tradizionali, e lavoriamo insieme sulle dispute regionali e sulle sfide globali come il terrorismo, il cambiamento climatico, la cybersicurezza e la biosicurezza.

(XINHUA)