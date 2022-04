Cina: Shanxi, scoperto antico forno per porcellana

(XINHUA) - TAIYUAN, 21 APR - Una fornace per la porcellana risalente alla dinastia Sui (581-618) e all'inizio della dinastia Tang (618-907) è stata rinvenuta nella provincia dello Shanxi, in Cina settentrionale. Lo ha reso noto l'istituto provinciale di archeologia.

L'area della fornace si trova nel luogo in cui un tempo sorgeva una cittadina denominata Jinyang, che era una delle località più importanti della dinastia Tang, che attualmente è situata nel distretto di Jinyuan della città di Taiyuan, capoluogo dello Shanxi.

L'istituto ha spiegato che gli archeologi hanno scoperto il sito della fornace lo scorso anno, e a seguito delle operazioni di scavo, sono stati portati alla luce tre forni per la porcellana, nove fosse e diverse migliaia di pezzi in porcellana.

Gli archeologi hanno precisato che sia le ceramiche in celadon che quelle in fine porcellana smaltata bianca sono state prodotte nel sito della fornace, un dato di grande importanza per lo studio della porcellana cinese nell'antichità.

"Vi erano pochissimi siti di fornaci in grado di produrre fine porcellana bianca durante questo periodo. I frammenti dissotterrati in questo materiale dimostrano l'eccellente maestria nel luogo", ha spiegato Han Binghua, responsabile del progetto di scavo.

"I siti delle fornaci di porcellana sono generalmente separati dalle aree residenziali, ma questo si trova all'interno di un palazzo, il che è molto intrigante", ha aggiunto Han.

