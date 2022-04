Cina: produzione cereali dovrebbe rimanere stabile

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - La produzione di cereali della Cina dovrebbe mantenere una crescita stabile nel corso di quest'anno, basandosi sui guadagni precedenti. È quanto emerge da un rapporto rilasciato ieri alla 2022 China Agricultural Outlook Conference, sponsorizzata dall'Agricultural Information Institute della Chinese Academy of Agricultural Sciences.

Stando al documento, si prevede che la produzione di cereali raggiunga 688 milioni di tonnellate nel 2022 grazie alle politiche preferenziali del Paese.

I pronostici mostrano inoltre che la produzione di riso, grano e mais, le tre principali colture della Cina, rimarrà costante, mentre quella di soia aumenterà del 25,8% e per quella di olio è prevista una crescita dell'1,9%.

Tuttavia, dal rapporto emerge che l'incremento in termini di consumo di cereali, carne, cotone e zucchero dovrebbe rallentare poiché l'impatto del Covid-19 sull'economia nel breve periodo continua a persistere. (XINHUA)