Cina migliora tutela Dpi per promuovere lo sviluppo

(XINHUA) - BO'AO, 21 APR - La Cina sta intensificando i propri sforzi nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi), quale elemento motore principale volto a stimolare l'innovazione e promuovere lo sviluppo. È quanto comunicato da funzionari senior nel corso della conferenza annuale del Boao Forum for Asia (Bfa).

Nel contesto di una trasformazione mai vista prima e di crescenti incertezze, l'innovazione e la protezione dei Dpi sono diventate forze motrici primarie per il progresso scientifico e tecnologico, l'aggiornamento industriale e la crescita economica sostenibile, ha affermato il segretario generale del Bfa, Li Baodong.

La Cina presta grande attenzione all'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ha aggiunto Li, citando i risultati del Paese nel formulare politiche rilevanti per i Dpi, migliorando gli investimenti e rafforzando l'applicazione della legge nel campo.

Zhang Jianchun, vice direttore del dipartimento dell'informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha sottolineato i progressi della nazione nella promozione della tutela di copyright.

Un totale di 6,26 milioni di diritti d'autore è stato autorizzato nel 2021, una cifra che, secondo Zhang, rappresenta un aumento del 24,3% rispetto a un anno prima.

Guardando al futuro, Zhang ha richiesto impegno con l'obiettivo di sfruttare appieno il ruolo del copyright nel creare incentivi per l'innovazione e condurre uno sviluppo di alta qualità, oltre che una maggiore cooperazione con altri Paesi.

Liu Hua, direttore dell'ufficio cinese dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, ha apprezzato molto l'operato della Cina in termini di tutela dei Dpi, confidando nel potenziale della nazione asiatica nel settore dell'innovazione globale e nelle prospettive della tutela di diritti di proprietà intellettuale del Paese.

"Siamo disposti a lavorare con gli altri per rafforzare la cooperazione nei campi dell'intelligenza artificiale, dei big data e delle tecnologie blockchain, in modo tale da rendere insieme l'Asia un nuovo altopiano per la tutela dei Dpi", ha concluso Liu. (XINHUA)