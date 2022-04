Cina: buon risultato in indice sviluppo giovanile

(XINHUA) - PECHINO, 21 APR - La Cina ha ottenuto una buona posizione in un indice di sviluppo giovanile globale l'anno scorso, dimostrando i progressi che il Paese asiatico ha compiuto in questo senso. Lo ha dichiarato oggi He Junke, primo segretario della Segreteria del comitato centrale della Lega della gioventù comunista della Cina.

La Cina si è classificata 23esima tra 85 nazioni nel rapporto internazionale del 2021 sullo sviluppo sostenibile della gioventù, una posizione più in alto rispetto a quelle del Paese asiatico nelle classifiche del Pil pro capite e dell'indice di sviluppo umano, come ha osservato il funzionario.

He ha rilasciato questi commenti nel corso di una conferenza stampa organizzata per la pubblicazione del primo libro bianco della Cina sulla gioventù, intitolato 'La gioventù della Cina nella nuova era'.

Questo risultato è attribuito ai vantaggi del sistema cinese e alla sua corretta filosofia di sviluppo giovanile, ha aggiunto il funzionario, precisando che esistono ancora alcune aree che richiedono ulteriori miglioramenti, come l'accessibilità e la qualità dell'istruzione e dei servizi pubblici, tra gli altri.

L'indice è stato rilasciato da un gruppo di ricerca congiunto formato da China Youth and Children Research Center, China International Youth Exchange Center, il Center for Youth Moral Education della Tsinghua University e il Research Center for Contemporary China della Peking University. (XINHUA)